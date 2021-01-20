В Подмосковье заведено дело о массовом отравлении школьников

В Московской области после отравления почти 100 учеников школ в Красноармейске возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и два сотрудника столовых»,— говорится в сообщении. По факту массового отравления подростков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Взятые в рамках расследования пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования, а у доставленных в больницу взяты анализы.

Ранее СКР и прокуратура начали проверки инцидентов. Поставщиком питания в школы, где произошло отравление, является компания «ПродФутСервис». Ее связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Контракт, заключенный со всеми пятью школами городского округа, рассчитан на период с 11 января до 28 мая 2021 года. Сумма контракта — 14 млн руб.