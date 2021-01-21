Петербургские школы и районные администрации пытаются «защитить» детей от митинга 23 января

21 января по социальным сетям районных администраций и образовательных учреждений Петербурга стала распространяться информация о неких несогласованных акциях, в которых могут поучаствовать несовершеннолетние, что приведет к «психологическим проблемам в будущем и непредсказуемым последствиям сегодня». Родителей несовершеннолетних просят «защитить» их от возможного участия в подобных мероприятиях.

Посты аналогичного содержания разместили в официальных группах Выборгского, Курортного и ряда других районов города, в пабликах образовательных учреждений, в том числе гимназии №85 и Петровского колледжа. Кроме того, родители учеников одного из петербургских учебных заведений, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что с детей взяли подписку о неучастии в таких акциях.

Журнал DOXA в своем канале в Telegram написал также, что студентам СЗИУ РАНХиГС преподаватели угрожают отчислением за участие в несогласованном мероприятии. Вуз направил в журнал запрос с просьбой предоставить информацию о преподавателях. В пресс-службе института сказали “Ъ-СПб”, что не рекомендуют участвовать или не участвовать в каких бы то ни было политических акциях. «СЗИУ РАНХиГС с уважением относится к мнениям, взглядам и ценностям студентов»,— сообщили там.

Напомним, что на 23 января запланирована несогласованная в властями акция в поддержку Алексея Навального.

Олег Дилимбетов