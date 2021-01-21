Депутаты поддержали передачу региону исторических домов Старого Нижнего

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить в региональное минимущества предложение о передаче 15 жилых и нежилых помещений на территории Старого Нижнего из муниципальной собственности в областную. Инициативу поддержали депутаты постоянной комиссии думы по имуществу и земельным отношениям.

В областную собственность планируют передать муниципальные помещения в домах №№ 15, 17, 30 и 42 на улице Короленко, дом № 35 на улице Грузинской и дом № 13а на улице Сергиевской. Эти памятники архитектуры планируют отреставрировать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Комиссия также рассмотрела вопрос о передаче в собственность области помещения площадью 106,5 кв. м во флигеле усадьбы Ненюковых на улице Черниговской. Это планируется сделать в рамках подготовки проекта развития Черниговской улицы. Депутаты поддержали передачу объекта в госсобственность. Теперь этот вопрос рассмотрят на заседании думы в январе.

Анастасия Еремина