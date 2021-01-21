В Тюмени к 10 годам колонии приговорили одного из заказчиков убийства владельца АЗС

Центральный районный суд Тюмени приговорил к 10 годам колонии строгого режима 53-летнего бизнесмена, заказавшего убийство владельца АЗС «Валерия К». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства из корыстных побуждений, по найму) и двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, 8 октября 2015 года в Тюмени на АЗС «Валерия К» на ул. Северной, 7 был застрелен ее владелец. Заказали убийство за 4 млн руб. два партнера по бизнесу. Как полагает следствие, после убийства с октября 2015 года по май 2016 года заказчики при помощи еще трех лиц на основании подложных документов с помощью судебного решения зарегистрировали право собственности на 2/3 доли помещения АЗС стоимостью более 1,4 млн руб. Кроме того, осужденный с двумя сообщницами похитил 2,5 млн руб. из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый.

«Кроме того, по версии следствия, с октября по декабрь 2015 года обвиняемый при участии четырех лиц в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов похитил у другого акционерного общества, принадлежавшего погибшему, 11,1 млн руб.», — отметили в пресс-службе.

В ноябре 2016 года Тюменский областной суд по жалобе законного представителя двоих несовершеннолетних детей погибшего отменил решение о передачи права собственности на помещение АЗС, а осужденный был заключен под стражу.

Тогда мужчина признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела были выделены в отдельное производство. В данный момент уголовное дело в отношении других лиц находится в производстве.