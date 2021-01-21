На Ставрополье на оснащение больниц для пациентов с онкологией выделено 450 млн рублей

В Ставропольском крае в 2021 году на оснащение оборудованием медицинских учреждений для онкобольных выделено 450 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Медтехника будет поставлена в Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, Невинномысскую городскую больницу, межрайонный онкологический диспансер», — уточняется в сообщении. Кроме того, обновить оборудование для помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется в кисловодской и невинномысской городской больницах. На эти цели предусмотрено 258 млн руб.

Для улучшения доступности медпомощи в сельской местности в 2021 году в регион планируется приобрести 37 передвижных медицинских комплексов. Первый такой комплекс уже поступил в Кочубеевский район. Уточняется, что заключение контрактов по всем проектам должно быть завершено к середине года.

Наталья Шинкарева