Таксиста из Ижевска подозревают в краже 285 тысяч рублей у клиента

46-летнего таксиста из Ижевска подозревают в краже 285 тыс. руб. со счета клиента (ч. 3 ст. 158 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года таксист вез из кафе рабочего одного из ижевских заводов. Клиент расплатился за поездку через мобильное приложение и вышел из машины, выронив телефон. Водитель, который видел и запомнил пароль, воспользовался телефоном потерпевшего и похитил с его счетов 285 тыс. руб. через мобильное приложение. Деньги таксист потратил на закрытие имеющихся долгов.