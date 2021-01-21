21 января, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Таксиста из Ижевска подозревают в краже 285 тысяч рублей у клиента

46-летнего таксиста из Ижевска подозревают в краже 285 тыс. руб. со счета клиента (ч. 3 ст. 158 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года таксист вез из кафе рабочего одного из ижевских заводов. Клиент расплатился за поездку через мобильное приложение и вышел из машины, выронив телефон. Водитель, который видел и запомнил пароль, воспользовался телефоном потерпевшего и похитил с его счетов 285 тыс. руб. через мобильное приложение. Деньги таксист потратил на закрытие имеющихся долгов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Мероприятие

Спецпроект

Тенденции

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя