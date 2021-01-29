Krasota и Qartuli

Krasota

Перепелка с аудиовизуальными эффектами

Krasota Фото: пресс-служба ресторана

Новый проект White Rabbit Family под названием Krasota — это не ресторан в обычном понимании, а иммерсивный гастрономический театр. Такого проекта в России еще было, и его появление очень симптоматично и показательно. Ресторатор Борис Зарьков, создавший свой проект Krasota, артикулировал главный тренд российского ресторанного бизнеса. Мы перестали воспринимать еду в ресторанах как самостоятельную ценность. А если быть совсем честными, то никогда и не начинали. В советское время в ресторанах играли ВИА, после падения железного занавеса, с притоком заграничных денег и кадров, произошел подлинный гастрономический бум, но очень быстро, уже с конца 90-х, всевозможные визуальные эффекты и сопутствующие еде развлечения — от живых коз до модных диджеев — снова стали неотъемлемой частью московского ресторанного ландшафта. Главные действующие лица «Красоты», создававшие проект вместе с идеологом проекта Борисом Зарьковым,— продюсер Антон Ненашев, бренд-шеф Владимир Мухин и дизайнер Наталья Белоногова — и это очень важный момент. В «Красоте» доведены до абсолюта все запросы современного ресторанного посетителя. Гость гастрономического театра готов платить 18 500 руб. за ужин лишь потому, что наглядно, зримо ощущает, за что он платит. Вокруг зрителя, с помощью видео-, аудио- и световых эффектов разворачивается настоящее игровое действо, куда плотно вплетены подачи блюд и напитков. Смысл иммерсивного гастрономического театра заключается в том, что вы пробуете еду не с закрытыми, а с широко открытыми глазами, внимательно глядя по сторонам и внимая звукам, свету и картинке. Больше нет задачи концентрироваться на вкусе перепелки с черной смородиной или печеного картофеля с карасями, потому что сами по себе они не могут вызвать у вас нужной эмоции. Необходимыми и беспроигрышными приправами для еды становятся видеопроекции, узнаваемые музыкальные фрагменты и литературные цитаты и, конечно же, театральный свет, способный превратить любое блюдо в арт-объект. Таким образом, посещение гастрономического театра для потребителя становится чем-то средним между походом в Большой театр, в кино и на ужин в стиле fine dining. Воздействие на все органы чувств, обращение к подсознательному, долгий шлейф впечатлений и эмоций, бережно сохраненная на память «программка»-меню и, как следствие, отчетливое желание приобрести билет на следующий спектакль. По такому принципу работают современные театры, ту же схему постепенно должна освоить и Krasota — сейчас идет только одно иммерсивное представление под названием «Imaginary Russia», но в планах еще несколько — например, спектакль, посвященный русскому искусству, и тематический спектакль для детей. О содержании действующей постановки говорить нет особого смысла — для кого-то пафосная эстетика спектакля с многозначительным имперско-патриотическим подтекстом окажется близкой, кто-то над ней посмеется, кого-то передернет от дурновкусия, но сам факт, что поход в ресторан нового формата может вызвать политическую и эстетическую дискуссию — уже тектонический сдвиг привычных смыслов и глобальный прорыв в бизнес будущего. О том, что новый формат ресторана актуален и уже по-настоящему востребован, свидетельствует тот факт, что все билеты в Krasota распроданы до конца февраля. Внушает ли это радость и оптимизм? Тем, кто ценит продукты как самодостаточное уникальное явление, для кого гастрономия является объектом искусства, кто привык вдумываться и анализировать свои вкусовые впечатления, кому искренне интересен пейринг еды и вина, кто привык сопровождать ужин обсуждением всего того, что он пробует, и немедленно делиться своими впечатлениями, словом, тем, кто любит старый добрый формат ресторана, каким он сотни лет существует в Европе, вряд ли захочется верить, что Krasota спасет мир. Но таких, как мы понимаем, в обществе абсолютное меньшинство, как и тех, кто бумажные газеты все еще не готов променять на digital, а Венецианской биеннале предпочитает походы в Лувр и Уффици. Будущее, увы, не за ними.

Krasota (5 / 5) Романов переулок, 2, строение 1, +7 (495) 787-47-87

Qartuli

«Цезарь» с грузинским акцентом

Qartuli Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новый ресторан Qartuli в гастрокластере «Стрелка» трактует грузинскую кухню расширительно. В его меню есть вся грузинская классика от хачапури и харчо до чакапули и оджахури, но есть и европейские блюда с необычными грузинскими акцентами. За кухню отвечают два шефа — Ирина Кочмарева и Давид Чания, каждый за свое направление. В результате в огромном меню Qartuli рядом с чашушули (1100 руб.), хинкали (140 руб.) и шашлыком из баранины (950 руб.) появились необычные авторские позиции европейского направления, в которых знаковые грузинские ингредиенты используются в качестве дополнительных выразительных средств: тархун, кинза, красный базилик смещают вкусовую гамму в нужную сторону, а хмели-сунели и имеретинский шафран добавляют колорита. Батат с козьим сыром, томатами и песто из тархуна (800 руб.), «Цезарь» с жареным кочаном романо, перепелкой, тархуном и кинзой (850 руб.), камбала, запеченная с помидорами черри, аджарскими маслинами и чесноком (1700 руб.), голубцы из кролика в листьях шпината в сливочном соусе с тархуном (1600 руб.), командорский кальмар со спаржей и ореховым соусом (1150 руб.), баранина, томленная в лемонграссе, с пюре из батата и кизилом (1200 руб.) и карамелизированная бриошь с мороженым из мацони с маринованным в роме изюмом и соленой карамелью (500 руб.) меняют ракурс, с которого мы привыкли смотреть на грузинское застолье. К сожалению, интерьер Qartuli никак не поддерживает новаторскую концепцию кухни — он настолько традиционен, что, заглянув в ресторан, просто невозможно догадаться о том, как лихо и умело тут обходятся со средиземноморскими и французскими базовыми рецептами во благо грузинского кулинарного будущего.