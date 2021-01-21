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Минздрав Башкирии закупит шесть аппаратов ИВЛ за 16,6 млн рублей

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения» министерства здравоохранения республики заключит контракт с ООО «Медлэнд» на поставку шести аппаратов искусственной вентиляции легких для республиканской больницы скорой медицинской помощи и уфимской городской клинической больницы №21. Стоимость контракта — 16,64 млн руб. Начальная стоимость лота составляла 16,7 млн руб. (2,79 млн руб. за аппарат). В прошлом году республика закупила 38 аппаратов ИВЛ на 78,45 млн руб.

ООО «Медлэнд» зарегистрировано в Уфе в феврале 2013 года. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Рахиле Гилемхановой. В 2019 году при выручке 128,4 млн руб. чистая прибыль составила 14,5 млн руб. В 2020 году компания заключила 47 контрактов на поставку медицинских изделий на общую сумму 353,4 млн руб.

Дарья Кучеренко


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