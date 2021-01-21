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Суд обязал мэрию Новосибирска взять на учет коллектор после загрязнения реки

По иску прокурора суд обязал мэрию Новосибирска взять на учет бесхозный коллектор в Кировском районе. Через него неизвестные сбрасывали загрязняющие вещества в реку Тула, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В суде прокуратура поддержала свои требования об обязании администрации района обследовать бесхозяйный коллектор и направить акт обследования в отраслевое подразделение мэрии города Новосибирска; об обращении мэрии Новосибирска в региональное управление Росреестра с заявлением о постановке на учет бесхозяйной вещи (после исполнения обязанности районной администрации)»,— говорится в сообщении. Выбросы в водный объект производились из коллектора, протяженностью 803 м и диаметром 1 тыс. мм.

В сентябре мэрия города сообщала, что факт сброса загрязняющих веществ в реку Тула подтвержден. Были зафиксированы многократные превышения предельно-допустимых концентраций алюминия, меди, марганца, железа, нефтепродуктов, нитритов, БПК5, ХПК, аммоний-ионов, взвешенных веществ.

Даниил Тарабукин


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