В семи городах Ростовской области массовая вакцинация от COVID-19 начнется с 18 января

Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в семи городах Ростовской области с 18 января. Об этом сообщает пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Для вакцинации будет использован препарат «Спутник V».

Сделать прививки от коронавируса с понедельника смогут совершеннолетние жители Ростова, Азова, Батайска, Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска и Шахт. Чтобы привиться от коронавируса, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Отмечается, что в конце января 2021 года вакцина поступит в районы области.

«Перед вакцинацией пациенту выдается информационный материал — „Анкета пациента“. Противопоказаниями к проведению вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, а также тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции) на введение компонента I», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что люди, переболевшие коронавирусом в течение полугода до планируемой даты вакцинации и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу, не прививаются.

Наталья Шинкарева