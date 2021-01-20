В штаб оппозиционера Алексея Навального в Омске пришла полиция

В омский штаб Алексея Навального по адресу Маркса, 48 пришли сотрудники полиции. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала руководитель местного штаба Ольга Картавцева. Как она уточнила, в помещении находятся около 10 полицейских и понятых, «некоторые из них в штатском и не представляются».

«На меня составляют протокол по 20.2 ч.2 КоАП РФ. Не исключаю, что это связано с анонсами предстоящего митинга-шествия в поддержку Алексея Навального, который состоится в конце этой недели. Сейчас жду, когда приедут адвокаты»,— рассказала Ольга Картавцева.

Акции в поддержку оппозиционера с требованием его немедленного освобождения пройдут 23 января. В Сибирских городах шествия, помимо Омска, состоятся в Красноярске, Томске, Кемерове, Новосибирске и Барнауле. Часть организаторов заявили, что не будут подавать уведомления в мэрии о поведении мероприятия. Власти Томской области назвали призывы к шествию в поддержку оппозиционера «спланированной провокацией».

Юлия Сасевич