Власти Татарстана призвали сторонников Навального соблюдать закон

В Казанском кремле призвали к соблюдению законодательства участников планируемой акции в поддержку Алексея Навального. «Конечно, любой гражданин имеет право на то, чтобы высказать свое мнение, но никогда не стоит забывать, что это право не должно нарушать законодательство РФ. Потому мы здесь не даем никому оценок. Мы призываем к тому, чтобы все проходило в рамках закона»,— заявила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в Доме правительства республики.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В понедельник его заключили под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

23 января акции в поддержку господина Навального запланированы в нескольких десятках городов России, в том числе в Казани и некоторых других городах Татарстана. В Казани сторонники Алексея Навального получили предупреждения МВД по Татарстану о недопустимости нарушения федерального закона о митингах, поскольку планируемая акция не согласована с властями.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"