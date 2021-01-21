МЧС в Татарстане призвало граждан сообщать о нелегальных приютах

МЧС Татарстана призвало жителей сообщать о юрлицах, индивидуальных предпринимателях и гражданах которые нелегально оказывают соцуслуги в жилых помещениях. Об этом говорится в сообщении министерства.

Такое обращение к гражданам связано с участившимися пожарами в приютах, произошедшими в связи с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. К примеру, в Башкирии в деревне Ишбулдино в результате пожара в декабре 2020 года погибли 11 человек. В январе текущего года в Тюменской области в поселке Боровом произошел пожар с семью жертвами. Схожие происшествия были зафиксированы весной 2020-го в Москве и Подмосковье.

Татарстанцы просят сообщить о нелегальных приютах в прокуратуру, органах Госпожнадзора МЧС, МВД и органы защиты через интернет-приёмную или по телефону доверия.

"Ъ-Казань"