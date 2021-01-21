Суд заново рассмотрит дело экс-замминистра природных ресурсов Краснодарского края

Четвертый кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Краснодарского края Николаю Захарчуку, ранее обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает “Ъ-Юг”.

По данным издания, суд согласился с представлением прокурора Кубани Сергея Табельского, который настаивал на том, приговор был вынесен с нарушением уголовно-процессуального закона и основан на выводах, не соответствующих фактическим обстоятельствам.

«Суд самопроизвольно отсекает доказательства, не дав им анализа, и преждевременно определяет их как не противоречащие доводам подсудимого о его невиновности», – говорится в представлении гособвинителя.

После отмены оправдательного приговора дело было направлено на новое рассмотрение.

Советский районный суд Краснодара оправдал Николая Захарчука в мае 2020 года, сочтя недоказанным обвинения в мошенничестве, предъявленные бывшему замминистра. Позднее приговор нижестоящей инстанции подтвердил апелляционный суд.

Николай Захарчук занимал должность заместителя министра природных ресурсов Кубани с декабря 2012 по сентябрь 2015 года. Его задержали в мае 2017 года. Против него возбудили уголовное дело о посредничестве в передачи взятки. Как полагало следствие, подозреваемый предложил руководителю одной из организаций помочь получить лицензии по добыче полезных ископаемых в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов.

Позже ему также предъявили обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество. По версии следствия, в октябре 2015 года, когда Захарчук занимал должность ФГБУП «Краснодарское водохранилище», он потребовал от представителя ООО «Абвелий» Михаила Серякова 4 млн рублей в обмен на создание благоприятных условий для получения права на кратковременное пользование недрами на Пучинском месторождении песка в Темрюкском районе Краснодарского края.

Советский районный суд Краснодара счел, что показания Серякова о передаче денег в 2015 году голословны и опровергаются самим подсудимым и его родственниками, которые утверждали, что в указанный потерпевшим день господин Захарчук находился со своей семьей и никуда не отлучался.

Алексей Белянин