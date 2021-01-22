Прокуратура смахнула песок

В Краснодаре кассационный суд отменил оправдательный приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов региона Николаю Захарчуку. Обвинение полагает, что господин Захарчук намеревался получить от Михаила Серякова, владельца ООО «Абвелий», в общей сложности 14 млн руб. за выдачу лицензий на добычу песка. Суд первой инстанции и апелляция сочли эти обвинения недоказанными, но прокуратура добилась возвращения дела на новое рассмотрение.



Четвертый кассационный суд согласился с представлением прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и отменил оправдательный приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов региона Николаю Захарчуку, который на момент возбуждения против него уголовного дела занимал должность директора ФГБУ «Краснодарское водохранилище». Информация о судебном акте размещена на сайте суда, дело в отношении Николая Захарчука будет рассмотрено заново в первой инстанции.

Как следует из приговора Советского райсуда Краснодара от 29 мая прошлого года (документ опубликован на сайте), в отношении господина Захарчука было выдвинуто обвинение по двум эпизодам – о мошенничестве и о покушении на мошенничество, в обоих случаях в особо крупном размере.

Потерпевшим по обоим эпизодам является Михаил Серяков, учредитель ООО «Абвелий», специализировавшегося на добыче полезных ископаемых. Господин Серяков в суде пояснил, что в 2015 году он собирался стать поставщиком песка для строящегося Крымского моста, для чего обратился в минприроды края за получением лицензии на разработку расположенного неподалеку от стройки Пучинского месторождения. Эти планы предприниматель обсуждал со своим близким знакомым Николаем Захарчуком, который в качестве заместителя министра природных ресурсов края курировал вопросы водопользования и освоения недр. По словам Михаила Серякова, за положительное решение господин Захарчук якобы попросил 4 млн руб., которые он, по его словам, должен был отдать лицам из числа руководителей минприроды.

В период рассмотрения заявки «Абвелия» Николай Захарчук перешел на работу в ФГБУ «Краснодарское водохранилище», а вскоре после этого ООО «Абвелий» получило разрешение добывать песок. Однако спустя несколько месяцев прокуратура инициировала отзыв лицензии, сославшись на нарушение границ памятника археологии. После этого, как следует из приговора, Михаил Серяков начал упрекать Николая Захарчука в том, что тот не помог отстоять лицензию, и попросил в качестве компенсации содействие в выдаче разрешений на разработку других месторождений. По версии следствия, свою услугу господин Захарчук оценил в 10 млн руб. В мае 2017 года он был задержан в служебном кабинете, где сотрудники полиции обнаружили муляж купюр на сумму 3,9 млн руб., принесенный предпринимателем.

Советский суд Краснодара, рассмотрев дело, в мае 2020 года оправдал Николая Захарчука, сочтя недоказанным событие первого эпизода и не обнаружив состава преступления во втором.

По мнению суда, показания Михаила Серякова о передаче денег в 2015 году голословны и опровергаются самим подсудимым и его родственниками, которые единодушно утверждают, что в указанный потерпевшим день господин Захарчук находился со своей семьей и никуда не отлучался. Сообщения предпринимателя на телефон чиновнику о передаче ему «спаржи» (следствие сочло «спаржу» обозначением денег), по мнению суда, не доказывают согласия Николая Захарчука на получение вознаграждения. Кроме того, суд первой инстанции согласился с доводами защиты о том, что порядок изъятия вещественного доказательства (пакет с купюрами в кабинете чиновника), был нарушен, так как оперативник некоторое время находился в кабинете без понятых, поэтому невозможно установить, кто положил пакет и видел ли его хозяин кабинета.

Обвинение не согласилось с оправдательным приговором Николаю Захарчуку, указав на то, что приговор был вынесен с нарушением уголовно-процессуального закона и основан на выводах, не соответствующих фактическим обстоятельствам.

«Суд самопроизвольно отсекает доказательства, не дав им анализа, и преждевременно определяет их как не противоречащие доводам подсудимого о его невиновности»,– говорится в представлении прокуратуры.

Апелляция оставила без изменений оправдательный приговор, однако кассационная инстанция согласилась с доводами прокуратуры и направила дело на новое рассмотрение. Адвокат Василий Левенок, осуществляющий защиту Николая Захарчука, не стал комментировать решение суда, сославшись на занятость.

Анна Перова, Краснодар