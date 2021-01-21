В Ростове число поездок в общественном транспорте сократилось на 28%

По результатам обследования, проведенного специалистами аналитической службы ООО «АРПС», число поездок в общественном транспорте снизилось на 28,5% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба оператора городской транспортной платежной системы.

Специалисты в течение сентября и октября 2020 года обследовали 105 маршрутов, которые обслуживают 13 транспортных предприятий: 10 — троллейбусных, 90 — автобусных и 5 — трамвайных. Отмечается, что в четвертом квартале 2020 года в течение месяца в среднем совершалось в среднем 13,2 млн поездок общественным транспортом городского сообщения. Пассажиры стали чаще пользоваться автомобильным муниципальным транспортом (+4%), чем коммерческим (-6%).

Кроме того, по итогам анализа было выявлено, что 80% пассажиров в Ростове оплачивают проезд безналично.

Наталья Шинкарева