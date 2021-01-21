Экс-главу села под Воронежем подозревают в махинациях с муниципальной землей

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 62-летнего экс-главы администрации одного из сел в Новоусманском районе, сообщило издание De facto. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Речь якобы идет о бывшем главе 2-го Усманского сельского поселения Викторе Гудкове, супруге руководителя управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества мэрии Воронежа Елены Гудковой. СМИ сообщают, что сейчас подозреваемый задержан. Основанием возбуждения дела послужили материалы, предоставленные УФСБ РФ по Воронежской области.

По версии следствия, в 2016 году глава села якобы продал без проведения конкурсных процедур находящийся в муниципальной собственности участок земли, при этом часть данного участка принадлежала другому сельского поселения. Ущерб от действий бывшего чиновника пока не установлен.

«Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщила и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Елена Андрикевич.