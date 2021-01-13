Реальность подстраивают под ненормальность

В текущем году впервые за свою более чем 50-летнюю историю Международная выставка потребительской электроники (CES) проходит в «полностью цифровом» формате. Организаторам пришлось пойти на это из-за пандемии COVID-19, чтобы не отменять выставку. Пандемия оказала влияние не только на форму проведения выставки, но и на ее содержание. Многие производители решили подстроиться под изменение предпочтений потребителей и в удаленном формате представили продукты, которые актуальны во время пандемии и могут быть актуальны после нее,— «умные» устройства для дома, огромные телеэкраны и смартфон с раздвигающимся дисплеем, технологии для дезинфекции, фитнеса и здоровья, технологии автономного вождения, позволяющие превратить автомобиль в такси без таксиста.

Развлечения взаперти

Вопреки утверждениям многих экспертов о том, что интернет убивает телевидение, на нынешней выставке CES, как и раньше, телевизорам было уделено огромное внимание. Компании продолжили гонку размеров и технологий для телевизоров, которые для многих людей стали спасением в условиях самоизоляции и карантина. Например, в США в первой половине 2020 года продажи ТВ диагональю от 65 дюймов выросли на 53% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Местные обозреватели отмечают, что люди часто использовали для покупки телевизоров единоразовую помощь от государства в размере $1,2 тыс., а некоторые тратили на них средства, отложенные на поездки, которые из-за пандемии пришлось отменить. На CES-2021 южнокорейские LG и Samsung представили новые линейки своих больших и очень больших телевизоров: первая с диагоналями 77 и 88 дюймов, а вторая — 88, 98 и 110 дюймов. Все модели новой линейки LG Evo оснащены технологией 8К, а у Samsung — 4К, 8К, miniLED и QLED.

LG представила еще один способ скрасить долгое пребывание дома — первый в мире смартфон с растягивающимся дисплеем LG Rollable.

Легким движением руки корпус смартфона увеличивается за счет телескопического раздвижения, а дисплей увеличивается в размере, превращая смартфон в планшет.

Как известно, ранее Samsung уже вывела на рынок раскладывающийся смартфон, однако он получил неоднозначные оценки из-за своей цены и, по некоторым данным, заломов и сгибов на экране, которые могут образовываться после частых раскладываний.

Для тех, кто озабочен приведением в порядок здоровья и фигуры после локдауна, китайская компания Huami представила новую линейку своих носимых фитнес-гаджетов Amazfit. «Умные» фитнес-часы оснащены экранами HD Amoled и высокоточными оптическими сенсорами, которые, по заявлению компании, позволяют корректно замерять температуру тела и пульс 24 часа в сутки не только в состоянии покоя, но и интенсивных физических упражнений. Часы также оснащены функцией измерения содержания кислорода в крови, чтобы владелец знал, когда пришло время сократить физическую нагрузку и отдохнуть. Помимо этих фитнес-функций компания предлагает технологии измерения фаз сна и программу нормализации сна для владельца в зависимости от его организма.

Вирус не пройдет

Еще в прошлом году многие производители начали выводить на рынок различные высокотехнологичные устройства, непосредственно предназначенные для защиты от коронавируса. Нынешняя CES стала продолжением этого тренда — компании представили целую россыпь гаджетов и технологий для индивидуальной защиты, дезинфекции и контроля за чистотой. Американская компания GHSP презентовала компактный ультрафиолетовый излучатель Grenlite, при помощи которого можно бесконтактным образом дезинфицировать поверхности.

Компания заявляет, что прибор может быстро уничтожить 99,9% вирусов и бактерий на поверхностях.

По мнению производителей, это особенно актуально для автовладельцев, таксистов и пользователей каршеринга, которые могут регулярно и без больших усилий производить дезинфекцию ручек, панелей и салона в целом.

Компактный ультрафиолетовый излучатель Grenlite Фото: GHSP

Немецкая Bosch представила сразу несколько устройств и технологий для борьбы с вирусом и охраны здоровья. Технология для камер со встроенным интеллектуальным видеоанализом измеряет температуру тела бесконтактно, анонимно и с высокой точностью — с максимальным отклонением в полградуса. Кроме того, с помощью программного решения для открытой платформы камер стартапа Bosch Security and Safety Things эти камеры могут определить, соответствует ли количество людей в магазине существующим коронавирусным ограничениям.

Эта платформа Bosch уже была удостоена награды 2021 CES® Innovation Award Honoree.

Компания также устройство Bosch Vivalytic, которое позволяет делать усовершенствованный тест на коронавирус методом ПЦР. Теперь он дает еще более быстрые результаты: лаборатории, врачебные кабинеты, дома престарелых и больницы могут оценить пять образцов одновременно за 39 минут. Разработчики утверждают, что благодаря усовершенствованному программному обеспечению положительные пробы могут быть обнаружены даже меньше, чем за 30 минут.

Китайская компания Ubtech Robotics показала движущегося робота Adibot, который в автоматическом режиме дезинфицирует помещения при помощи ультрафиолета. Робот неплохо ориентируется в помещении, объезжает преграды и может использоваться в таких местах, как школы, поликлиники, больницы или другие общественные места.

Сам себе хозяин

Тема робототехники вообще стала весьма популярной на нынешней CES. Samsung представила целую линейку домашних роботов, которые помогают не только следить за чистотой в доме, но и охранять его. Робот JetBot AI Plus по сути является роботом-пылесосом, но в отличие от многих других роботов-пылесосов, он может сам очищать свой контейнер от мусора. Кроме того, он оснащен видеокамерой, которая может следить за тем, что происходит дома в отсутствие хозяев. Другой робот от Samsung — Bot Handy — оснащен манипулятором, который может в буквальном смысле освободить руки хозяев от многих видов домашней работы, например, самостоятельно загрузить посуду в посудомоечную посуду или принести хозяину бокал вина.

Роботизация и автоматизация не первый год активно проникают и в автопром. На CES 2021 американская Intel и ее подразделение Mobileye презентовали комплексную программу развития и технологию для автономного транспорта, которая, по сути, позволяет превратить автомобиль в беспилотное такси.

Сообщается, что автомобили, оснащенные технологией автономного передвижения от Molbileye, в тестовом режиме уже прошли в общей сложности 1 млрд км, или более 8 млн км в день.

Новая система, оснащенная целым комплексом высокоточных и высокочувствительных радаров, лидаров и сканеров, работает в общей сложности на 2300 каналах с динамическим диапазоном 100 дБ, что позволяет оперативно реагировать на дорожную обстановку. Компания заявила, что испытания автомобилей с системой автономного движения Mobileye на дорогах общего пользования начнутся уже в этом году в таких городах, как Детройт, Токио, Шанхай и Париж.

Комплексная программа развития и технология для автономного транспорта от американской Intel и ее подразделения Mobileye Фото: Mobileye, an Intel Company

Если Intel хочет автоматизировать передвижение автомобилей по дорогам, то GM решила пойти дальше и представила концепт летающего персонального такси — последовав популярному тренду последнего времени. Cadillac eVTOL представляет собой пассажирский коптер с вертикальным взлетом и полностью электрическим приводом. Транспортное средство способно передвигаться со скоростью до 90 км/ч и оснащено системой ориентации «воздух-воздух» и «воздух-земля», что, по сути, превращает его в летающее беспилотное такси. Компания отмечает, что устройство может быть как одноместным, так и двухместным. О сроках вывода устройства на рынок пока не сообщается.

Евгений Хвостик