На трех маршрутах общественного транспорта Перми появится новая система оплаты проезда

В Перми начнется тестирование новой системы оплаты в общественном транспорте. С 1 февраля на трех городских маршрутах кондукторов заменят специальные валидаторы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Эксперимент будет проходить в автобусах маршрутов №4 и 80, а также в трамваях маршрута №6. Оплачивать проезд надо будет с помощью карт, прикладывая их к валидаторам, размещенным на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Распечатываться проездной документ не будет. За наличный расчет билеты можно будет купить у водителя.

Для удобства пассажиров введение бескондукторной системы на этих маршрутах будет разбито на несколько этапов. С 1 по 7 февраля кондукторы будут продолжать сбор наличной оплаты проезда. Если пассажир использует безналичный способ, но ему требуется билет для совершения дальнейшей пересадки, то нужно будет обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы. С 8 по 14 февраля кондукторы принимать оплату за проезд не будут. Они будут находиться в салоне автобуса для консультирования и помощи пассажирам. Вся оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса или трамвая. С 15 февраля кондукторов в салонах не будет совсем.