Российский урожай плодов и ягод в 2020 году стал рекордным

Минсельхоз России сообщил о собранных в 2020 году 3,6 млн тонн плодов и ягод. Это на 2,2% больше, чем в прошлом году, подсчитали в ведомстве. Минсельхоз связывает этот успех с высокими темпами закладки современных интенсивных садов.

«Регионы-лидеры по данному направлению — Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области. Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника»,— говорится на сайте Минсельхоза.

Как отмечают в ведомстве, садоводство в России обладает большим потенциалом для импортозамещения.

Рекордным урожай плодов собрали, несмотря на активность нового вредителя в Краснодарском крае — дрозофилу сузуки. В отличие от других мушек она питается практически всеми видами мягких фруктов и откладывает личинки даже в свежие плоды.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российские фрукты взяли на мушку».