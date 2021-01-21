Renault готовит для России 6 новых моделей

Компания Renault к 2025 году выведет на российский рынок 6 новых моделей, заявил глава Renault Россия Ян Птачек.

«Мы уже вывели на рынок Renault Arkana в 2019 году и новый Kaptur в 2020 году. В целом с 2020 до 2025 года мы хотим запустить 6 новых моделей на российском рынке», — приводит слова господина Птачека ТАСС.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу российского подразделения французского автопроизводителя, в число новинок войдут модели на общей с Lada платформе CMF-B и новая модель C-класса.

Напомним, ранее стало известно, что автомобильный концерн Renault Group в рамках новой стратегии развития Renaulution унифицирует автомобили российской марки Lada и румынского бренда Dacia.