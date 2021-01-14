Модели Lada технически унифицируют с автомобилями Dacia

Автомобильный концерн Renault Group в рамках новой стратегии развития Renaulution унифицирует автомобили российской марки Lada и румынского бренда Dacia.

Как сообщает французский концерн, количество платформ для автомобилей сократят с четырех до одной, а количество вариантов кузовов уменьшится с 18 до 11. Ожидается, что такие меры позволят увеличить среднее производство автомобилей с 0,3 млн шт.на платформу до 1,1 млн шт. на платформу.

До 2025 года будут представлены 7 новых автомобилей: 3 под маркой Dacia и 4 под брендом Lada. Все машины построят на платформе CMF-B от нового Renault Logan. Ожидается, что в 2023-м появится новое поколение Lada Granta, в 2024-м — новая Lada Niva, а в 2025-м — новая Lada Vesta.

В настоящее время, напомним, модели российской и румынской марок используют четыре платформы — все автомобили Dacia построены на платформе B0, а Lada использует разные платформы для семейств Granta и Vesta, а также внедорожника Niva.