Из мэрии Ярославля уволились два высокопоставленных чиновника

В мэрии Ярославля ушли со своих постом руководители двух подразделений. По информации пресс-службы мэрии, заявления об увольнении по собственному желанию написали начальник департамента территориальной безопасности Алексей Харьков и начальник управления потребительского рынка Наталия Скорюкова.

О причинах увольнения двух высокопоставленных чиновников пока не сообщается. Нет пока информации и о том, кто будет назначен на освободившиеся места. Исполнение обязанностей уволившихся начальников возложено на заместителей.

Алексей Харьков занимал должность начальника департамента территориальной безопасности с 2018 года. Наталия Скорюкова стала начальником управления потребительского рынка мэрии Ярославля в 2016 году.

Антон Антонов