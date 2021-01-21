Екатеринбургская епархия и Уральский юридический институт МВД договорились о сотрудничестве

Екатеринбургская епархия и Уральский юридический институт МВД России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе епархии. 21 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел встречу с начальником института, генерал-майором полиции Романом Павленковым.

«Предметом заключения соглашения стало установление взаимодействия, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание личного состава УрЮИ МВД, а также на дальнейшее развитие совместных воспитательных, научных, образовательных, спортивных, духовно-просветительских, патриотических и молодежных проектов»,— рассказали в пресс-службе епархии.

Владыка Евгений отметил, что нынешнее соглашение продолжает уже существующие договоренности. С курсантами проводятся встречи духовенства и совместные мероприятия будущих офицеров полиции и семинаристов.

«Мы стараемся, чтобы эта дружба проходила в добре, чтобы воспитанники обменивались наиболее позитивным, созидательным опытом, чтобы дружба, которая зародилась на скамье семинарии и за партами института МВД, продолжилась и в дальнейшем уже во время служения – служения офицера полиции и священника, кем станут выпускники института и семинарии»,— рассказал глава Екатеринбургской митрополии.

Генерал-майор полиции Роман Павленков подчеркнул, что «духовное воспитание сотрудников органов внутренних дел — это неотъемлемая часть формирования образа современного полицейского». Он подчеркнул, что благодаря действиям владыки Кирилла, ныне митрополита Казанского и Татарстанского, между семинарией и УрЮМВД России сложились тесные дружеские отношения, что «эти скрепы уже не оборвать, даже если мы все переместимся в другие регионы».