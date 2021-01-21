Из-за утечки газа в многоэтажке проверят все дома Дзержинского района Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля в связи с произошедшей 19 января утечкой газа в жилом 12-этажном доме, будет проведено дополнительное обследование внутридомового газопровода и газового оборудования в жилых помещениях района, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Ярославской области. Также будет проведен инструктаж жильцов по безопасному использованию газа в быту.

Накануне в связи с инцидентом в Дзержинском районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На КЧС, в частности, решено проработать вопрос по установке газоанализаторов в жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, находящиеся в социально опасном положении.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что 19 января в Ярославле была проведена эвакуация жителей многоэтажного жилого дома на проспекте Дзержинского, 50 из-за подозрения на утечку газа. В доме временно была перекрыта подача газа. После проверки, проведенной специалистами, газ был подключен, а жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, 21 августа 2020 года в многоэтажном жилом доме на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва три человека погибли и четверо пострадали. Получивший повреждение дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Эвакуированные из пострадавшего дома жильцы сейчас живут в съемных квартирах. Им начали выплачивать деньги на приобретение нового жилья взамен утраченного.

Антон Антонов