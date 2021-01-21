В Ярославской области мошенники обманули мужчину на 295 тысяч рублей

В Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 52-летний мужчина лишился 295 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным УМВД, в дежурную часть отдела МВД России по Борисоглебскому району обратился местный житель, сообщивший о том, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка. Позвонившие сообщили потерпевшему, что для предотвращения несанкционированной операции с его счетам нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевший выполнил все указания звонивших и лишился денежных средств в сумме 295 тыс. руб.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По делу проводится расследование.

Антон Антонов