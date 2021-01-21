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Пострадавшая в ДТП на Урале семья взыскала с виновника аварии более 1,1 млн рублей

Свердловский областной суд поддержал решение Нижнесергинского районного суда о взыскании более 1,1 млн руб. с виновника аварии, в которой пострадали мать и шестилетний сын, сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что в декабре 2018 года на трассе Пермь — Екатеринбург водитель МАЗа с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью автомобилями и КамАЗом. В результате один человек погиб, еще пятеро получили тяжелые травмы. В частности, одной из пострадавших диагностировали перелом позвоночника, ее сыну — тяжелый ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа и ряд других повреждений.

Нижнесергинский райсуд признал водителя МАЗа виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, лишению права управлять транспортным средством в течение двух лет и шести месяцев.

Гражданская ответственность водителя была не застрахована. Пострадавшая женщина в интересах сына подала в Нижнесергинский райсуд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с виновника аварии 150 тыс. руб. в пользу матери и 1 млн руб. — в пользу ребенка.

Осужденный обжаловал решение в Свердловском областном суде, где, ссылаясь на тяжелое материальное положение, попросил снизить размер компенсации до 300 тыс. руб. Однако решение Нижнесергинского райсуда оставили без изменений.

Михаил Мананников


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