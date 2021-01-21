СМИ могут обязать сообщать о террористической направленности упоминаемых организаций

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в соответствии с которым СМИ будут обязаны сообщать о запрете или ликвидации упоминаемой организации, если она признана террористической. Сейчас делать это рекомендуется, но необязательно, отмечается в пояснительной записке.

Ранее “Ъ” уже описывал, какую ответственность повлечет за собой нарушение предлагаемых правил. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., и для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

«Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими. Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это»,— говорится в Telegram-канале комитета. При этом журналисты должны отмечать, если упоминаемая ими организация входит в список запрещенных общественных и религиозных объединений Минюста, говорится в сообщении комитета Госдумы.

«Террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения»,— приводятся в сообщении слова руководителя комитета и инициатора законопроекта Александра Хинштейна. Его соавтором выступил Сергей Боярский (оба — «Единая Россия»).