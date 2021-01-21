Дума информационно приравняет террористов к экстремистам

По словам источника “Ъ” в Госдуме, в ближайшие дни глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн совместно со своими коллегами внесет в палату законопроект (есть в распоряжении “Ъ”), обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, если такое решение было принято в случае признания организации террористической. Напомним, что соответствующее решение принимает суд по ходатайству прокуратуры, а список таких организаций ведет ФСБ.

Вторым законопроектом депутаты предлагают установить административную ответственность за нарушение этого требования. В случае упоминания ликвидированной или запрещенной террористической организации без указания ее статуса гражданам будет грозить штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., должностным лицам — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юрлицам — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Предусмотрена также конфискация средства, при помощи которого информация была опубликована.

Согласно пояснительным запискам к проектам, поправки вносятся для ликвидации законодательного пробела. Как напоминают депутаты, аналогичное требование уже установлено в отношении организаций, которые были ликвидированы или их деятельность была запрещена в связи с признанием их экстремистскими.

Андрей Винокуров