Коронавирус в Ярославской области: скончались шестеро и еще 186 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1946, 1954, 1961, и 1955 годов рождения и женщины 1939 и 1957 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 186 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 173 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 21 января, в регионе официально подтверждено 26260 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24619 человек выздоровели. 273 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1670 человек, из них 765 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 905 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13016 человек. На втором месте Рыбинск — 3479 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1454 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 160 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находятся 7913 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов