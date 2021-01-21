Александр Овечкин пострадал за компанию

Национальная хоккейная лига (НХЛ) внесла капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также его партнеров Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова, в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды. Они наказаны за нарушение медицинских протоколов, направленных на обеспечение безопасности в условиях пандемии. При этом их клуб оштрафован на $100 тыс.

Решение НХЛ об отстранении от участия в матчах и тренировках «Вашингтона» сразу четырех россиян — нападающих Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, защитника Дмитрия Орлова и вратаря Ильи Самсонова — за нарушение COVID-протокола стало сенсацией, ведь в нынешнем сезоне подобных громких историй еще не было.

Кроме того, «Вашингтон» стал первым клубом лиги, оштрафованным в связи с несоблюдением медицинского регламента. Наказание составило $100 тыс.

Перед началом сезона НХЛ строго предупредила клубы о необходимости соблюдения всех пунктов COVID-протокола, где, в частности, сказано, что перед началом или после окончания выездных матчей игроки должны находиться строго в своих номерах, не пересекаясь друг с другом. Именно это правило и было нарушено российскими хоккеистами «Кэпиталз» во время недавнего выезда в Баффало и Питсбург. В заявлении лиги сказано, что в данном случае имело место «социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в близком контакте без масок на лице».

Подробности случившегося не уточняются, однако Александр Овечкин уже принес свои извинения.

«Я сожалею о своем выборе проводить время вместе с товарищами по команде в гостиничном номере и в помещениях за пределами раздевалки. Произошедшее станет для меня уроком»,— подчеркнул капитан «Вашингтона».

«Штаб нашей команды тщательно работал над тем, чтобы создать безопасные условия для игроков и персонала. Мы разочарованы решением игроков общаться в своем гостиничном номере, а также за пределами тех зон, которые предусмотрены правилами. Мы принимаем решение НХЛ и повторно изучим действующий COVID-протокол, чтобы убедиться в абсолютном соблюдении их игроками»,— заявил, в свою очередь, сам клуб.

Наказание четырех россиян может стать серьезным ударом по «Вашингтону», который после четырех сыгранных матчей с двумя победами и двумя поражениями в овертайме имеет 6 очков, занимает второе место в Восточном дивизионе, а свой следующий матч проведет дома с «Баффало» в ночь с 22 на 23 января по московскому времени.

Ведь в число лучших бомбардиров команды входит не только Александр Овечкин, но и Евгений Кузнецов.

Кроме того, Дмитрий Орлов в нынешнем сезоне занимает второе место в списке игроков «Кэпиталз», которые провели на льду наибольшее количество игрового времени, а Илья Самсонов на данный момент является основным голкипером команды. Правда, сколь долго продлится отстранение «русской четверки», пока неизвестно. Судя по всему, об этом будет объявлено дополнительно.

Впрочем, в любом случае уже ясно, что в вопросах соблюдения медицинского регламента НХЛ не намерена идти на компромиссы. Ведь в данном случае речь идет об одной из ярчайших ее звезд. Напомним, что 35-летний Овечкин с 707 шайбами на данный момент занимает 8-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, уступая лишь один гол канадцу Майку Гартнеру.

Евгений Федяков