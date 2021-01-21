Под Ярославлем в тройном ДТП пострадали два человека

В Ярославской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным УМВД, ДТП произошло 20 января около 17 часов на 293 км федеральной автомобильной дороги в Ярославском районе.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Toyota, которым управлял 41-летний мужчина с автомашиной Chevrolet «Шевроле», под управлением 42-летнего мужчины. После этого произошло столкновение автомобиля Chevrolet с автомобилем «ГАЗ», которым управлял 39-летний мужчина. В результате ДТП были госпитализированы с травмами водитель и пассажир автомобиля Chevrolet.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов