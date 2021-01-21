Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления школьников в Тольятти

Возбуждено уголовное дело об отравлении детей в школе № 75 в Тольятти. Преступление, о котором идет речь, квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Некачественные услуги оказывало учебное заведение и комбинат питания, который снабжал учреждение пищей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«Установлено, что 15 января 2021 года зафиксирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди 24 учащихся корпуса № 1 муниципального бюджетного учреждения “Школа № 75 имени И.А. Красюка”. Все заболевшие ежедневно питались в школьной столовой»,– говорится в сообщении.

В настоящее время отравившиеся лечатся амбулаторно. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Школьники этого корпуса учатся дистанционно.

Георгий Портнов