Дептранс прокомментировал объединение автобусных маршрутов в Самаре

Льготные маршруты автобусов №№ 7 и 27 объединены, чтобы «улучшить транспортное снабжение жителей» поселка Зубчаниновка в Самаре. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

«Количество подвижного состава будет увеличено за счет присоединения подвижного состава, работающего на маршруте № 7, к действующему маршруту № 27»,– говорится в сообщении.

Ранее чиновники решили объединить маршруты №№ 7 и 27, потому что они «дублируют друг друга» и «для каждого из них составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки». Автобус нового маршрута не будет совершать объезд по улицам Каховской, Вольской, пр. Кирова, ул. Победы, Ново-Вокзальной, Вольской и Воронежской, как это было раньше. Однако оптимизация транспортной сети вызвала недовольство горожан.

Георгий Портнов