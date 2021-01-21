В Ярославской области в 165 ДТП с автобусами погибли семь человек

В Ярославской области в 2020 году зарегистрировано 165 ДТП с участием автобусов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, в этих дорожно-транспортных происшествиях погибло семь человек и 241 человек получил травмы. В УМВД уточнили, что по вине водителей автобусов произошло 49 ДТП, в которых три человека погибло и 87 получили травмы.

В 2020 году в Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции провели более 1,2 тыс. целевых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения общественного транспорта. Во время проведения мероприятий было зафиксировано более 2,6 тыс. нарушений ПДД, в том числе, 10 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. За 12 месяцев прошлого года сотрудниками Госавтоинспекции на нарушителей были наложены административные штрафы года на общую сумму более 5,8 млн руб.

Антон Антонов