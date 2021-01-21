В Ярославской области отремонтируют пять сельских ДК за 52 млн рублей

В 2021 году в Ярославской области в рамках нацпроекта «Культура» будут капитально отремонтированы пять сельских клубов области, сообщил заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев. Он отметил, что общая сумма выделенных на проведение ремонтных работ составляет более 52 млн руб.

«Уже начаты работы в Даниловском, Тутаевском, Мышкинском и Борисоглебском районах. На очереди – Угличский. Планируем завершить все работы к 1 октября 2021 года»,– рассказал господин Авдеев, уточнив, что для многих сельских ДК это будет первый серьезный ремонт за последние несколько десятилетий.

Антон Антонов