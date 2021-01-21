В 2020 году УВЗ заработал на интеллектуальной собственности около 200 млн рублей

В 2020 году Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») получил около 200 млн руб. дохода от вовлечения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в гражданско-правовой оборот, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе предприятия. Отмечается, что за 2019-2020 годы патентный портфель УВЗ увеличился на 25%.

В данный момент на балансе предприятия около 300 объектов интеллектуальной собственности общей стоимостью более 3 млрд руб. В патентном портфеле находится 141 действующий патент по ключевым продуктам, в первую очередь — в области железнодорожного вагоностроения.

Напомним, в прошлом году УВЗ зарегистрировал семь новых товарных знаков. Всего на предприятии 30 действующих свидетельств на товарные знаки. «Лицензионные договоры заключены с производителями высокотехнологичных макетов и сборных моделей гражданской и военной техники, а также сувенирной продукции и игрушек. Особенно широко используются такие товарные знаки, как “Т-34”, “Т-90”, “Армата” и другие наименования спецтехники Уралвагонзавода», — отметили в пресс-службе.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейшее в России вагоностроительное и военно-промышленное предприятие. Входит в госкорпорацию «Ростех». Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование. Нижнетагильский Уралвагонзавод зарегистрировал больше 15 товарных знаков, включая бренды «Т-90» и «Армата», которые отмечены золотыми медалями «Товарный знак Лидер-2018».

Илья Смирнов