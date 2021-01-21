В Ярославской области стартовали всероссийские соревнования по биатлону

В Ярославской области на базе центра лыжного спорта «Демино» 20 января стартовали всероссийские соревнования по биатлону, которые будут продолжаться до 31 января. В соревнованиях участвуют 120 молодых биатлонистов из 20 регионов России от 19 лет до 21 года. По итогам стартов будет сформирована юниорская сборная России для выступления на первенстве мира.

В первый день прошла классическая гонка среди девушек, в которой приняли участие 59 спортсменок. Лучшей на деминской дистанции стала Илона Знакова из Удмуртии. Второе место заняла Любовь Калинина из Тюменской области. Третьей стала биатлонистка из Ханты-Мансийского автономного округа Алина Кудисова.

«По уровню это вторые соревнования в России, выше только чемпионат России. Мы открываем зимний сезон. Впереди большое количество региональных и местных мероприятий»,– отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Рыбинска Олег Кондратенко.