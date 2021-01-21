Власти США пригласили на работу программистов скрытым сообщением на сайте Белого дома

После инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена в HTML-коде сайта Белого дома появилось приглашение на работу для программистов, пишет Reuters. По данным издания, специалистов ищут в правительственную цифровую службу.

«Если вы читаете это, нам нужна ваша помощь»,— приводит агентство зашифрованное сообщение.

Цифровую службу Белого дома учредил 44-й президент США Барак Обама в 2014 году в целях модернизации платежной системы Medicare, реформирования поиска сотрудников в госучреждения и др.