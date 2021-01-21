Коммунисты в Бийске запустили сбор подписей жителей за отставку мэра

Городское отделение КПРФ в Бийске организовало онлайн-сбор подписей под петицией об отставке действующего мэра Александра Студеникина. Петиция опубликована на сайте Change.org. На момент публикации материала ее подписали 18 человек.

В вину мэру коммунисты ставят ненадлежащее исполнение обязанностей. В частности, по их мнению, объекты по строительству и капремонту реализуются годами, а аукционная документация на объекты строительства размещается в недоработанном виде. Также партийцы считают, что мэр не справился с реализацией программы по формированию городской среды и проч.

«Полагаем, что дальнейшая деятельность главы Бийска Александра Студеникина способствует дестабилизации нормальной работы важнейших городских структур»,— говорится в петиции.

В дальнейшем коммунисты намерены направить обращение в гордуму.

Изначально с такой инициативой выступили депутаты гордумы Бийска от фракции КПРФ. Пока им не удалось собрать необходимое количество подписей (10) своих коллег, чтобы вынести вопрос об отставке мэра на сессию.

Депутаты гордумы избрали главой Бийска Александра Студеникина зимой 2017 года. Ранее, на протяжении полугода, он занимал должность исполняющего обязанности главы. В 2019 году во время ежегодной ротации он вошел в краевой политсовет и президиум «Единой России».

Юлия Сасевич