Байден: Трамп написал мне очень великодушное письмо

45-й президент США Дональд Трамп написал своему преемнику Джо Байдену письмо. Господин Байден назвал его «очень великодушным», но не стал раскрывать его сути.

«Президент написал мне очень великодушное письмо. Это — частное письмо, и я не буду говорить вам о содержании, пока не поговорю с ним»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по CNN).

Господин Трамп не признал поражение на выборах президента и считает голосование сфальсифицированным. Он передал власть преемнику, но отказался присутствовать на его инаугурации и улетел из Белого дома за несколько часов до церемонии.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».