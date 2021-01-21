На акции протеста в день инаугурации Байдена вышли несколько человек в четырех штатах

Несколько человек вышли на акции протеста в день инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, передает The New York Times. По данным газеты, малочисленные митинги прошли в штатах Джорджия, Мичиган, Нью-Гэмпшир и Флорида.

В Конкорде (Нью-Гэмпшир) в течение дня к зданию законодательного собрания пришли три сторонника Дональда Трампа. В Лансинге (Мичиган) на акцию вышли четыре человека. В Таллахасси (Флорида) и Атланте (Джорджия) протестовали также по несколько человек, сообщает газета.

ФБР опасалось проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов. Спецслужбы фиксировали «вызывающие беспокойства разговоры в сети» по поводу мероприятий в день инаугурации. Опасения были связаны с тем, что 6 января сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий. В общей сложности во время беспорядков умерли четыре человека.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».