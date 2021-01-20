ЗакС Петербурга утвердил трех новых вице-губернаторов

Петербургский парламент на заседании 20 января согласовал представленные губернатором города Александром Бегловым кандидатуры новых членов правительства: «цифрового» вице-губернатора, «энергетического» и «культурного». Все трое были утверждены большинством голосов депутатов.

В частности, вице-губернатором Петербурга, который будет курировать энергетическую отрасль, утвержден экс-генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль (31 депутат «за», 11 «против»). В ведение Бориса Пиотровского (35 «за», 1 воздержался, 8 «против») перейдут культура и спорт, а Станислав Казарин (27 депутатов «за», 1 воздержался, 13 «против») займется информатизацией. При этом последняя кандидатура оказалась довольно спорной, поскольку депутаты усомнились в необходимости существования вице-губернатора, который курирует в Смольном всего один комитет (комитет по информатизации и связи).

Также в одном из своих выступлений лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал процедуру согласования вице-губернаторов. Он отметил, что на общение с кандидатами было дано всего 20 минут перед заседанием, что неприемлемо для столь важного вопроса, как утверждение членов городского правительства.

Олег Дилимбетов