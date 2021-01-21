Арестованного в Дагестане ярославского полицейского посетил омбудсмен

По просьбе уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина дагестанский омбудсмен Джамал Алиев посетил находящегося в СИЗО-1 города Махачкалы полицейского из Ярославля Игоря Сазонова, сообщается на сайте ярославского омбудсмена.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что суд города Каспийска Республики Дагестан арестовал до 3 марта сотрудника правоохранительных органов Игоря Самсонова из Ярославля по обвинению в убийстве и превышении должностных полномочий. Следователи регионального следственного управления СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского, которого подозревают в убийстве местного жителя и превышении должностных полномочий. В СМИ сообщалось, что подозреваемый был прикомандирован в дагестанский город Каспийск из Ярославля.

По материалам уголовного дела, 2 января 2021 года около часа ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску поступило сообщение о нападении на женщину. Прибывшие на место сотрудники ППС увидели, что мужчина применяет физическое насилие в отношении женщины.

Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. В ответ нападавший на женщину мужчина повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского, который, по версии следствия, переоценил исходящую от мужчины опасность, и выстрелил в него из табельного оружия. От полученного ранения 43-летний мужчина скончался на месте.

В следственном управлении посчитали действия полицейского выходящими за пределы полномочий. Расследование уголовного дела продолжается.

На сайте ярославского омбудсмена отмечается, что для обеспечения прав человека и объективности разбирательства Сергей Бабуркин обратился к своему коллеге в Республике Дагестан Джамалу Алиеву с просьбой посетить ярославского полицейского в СИЗО, проверить условия его содержания и побеседовать со следственно-арестованным. Дагестанский омбудсмен встретился с Игорем Самсоновым в СИЗО, побеседовал с ним.

«В ходе беседы жалоб на условия содержания не поступило. Ход расследования уголовного дела и соблюдение прав и законных интересов Игоря Самсонова будут находиться на личном контроле уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, и в случае нарушения его прав будут приняты необходимые меры по их защите»,– говорится в сообщении.

Антон Антонов