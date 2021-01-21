21 января, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Байден назначил и. о. госсекретаря Дэна Смита

Президент США Джо Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря директора Института дипломатической службы (FSI) Дэна Смита, сообщил представитель Белого дома Reuters. Он вместе с другими временными назначенцами будет занимать должность до утверждения основных кандидатов в Конгрессе.

Господин Байден ранее представил кандидатом на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Как пишет Reuters, ничто не указывает на то, что он столкнется с трудностями при утверждении. Господин Смит занимает должность директора FSI с 2018 года.

Президент США произвел временные назначения на 23 должности. Пока посты и. о. главы Минфина и и. о. главы Минюста будут занимать Энди Бокол и Монти Уилкинсон соответственно. Господин Байден намерен назначить руководителями этих ведомств Джанет Йеллен и Меррика Гарланда.

20 января в США прошла инаугурация президента Джо Байдена. Он победил на выборах в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя