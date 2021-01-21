Байден назначил и. о. госсекретаря Дэна Смита

Президент США Джо Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря директора Института дипломатической службы (FSI) Дэна Смита, сообщил представитель Белого дома Reuters. Он вместе с другими временными назначенцами будет занимать должность до утверждения основных кандидатов в Конгрессе.

Господин Байден ранее представил кандидатом на пост госсекретаря Энтони Блинкена. Как пишет Reuters, ничто не указывает на то, что он столкнется с трудностями при утверждении. Господин Смит занимает должность директора FSI с 2018 года.

Президент США произвел временные назначения на 23 должности. Пока посты и. о. главы Минфина и и. о. главы Минюста будут занимать Энди Бокол и Монти Уилкинсон соответственно. Господин Байден намерен назначить руководителями этих ведомств Джанет Йеллен и Меррика Гарланда.

20 января в США прошла инаугурация президента Джо Байдена. Он победил на выборах в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».