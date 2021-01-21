0,9 миллиарда долларов составил отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из нефинансового сектора РФ в четвертом квартале 2020 года, свидетельствует оценка платежного баланса ЦБ. За год показатель уменьшился на $5,6 млрд. В то же время объем ПИИ из РФ в четвертом квартале составил $5,2 млрд против $4,4 млрд годом ранее. За весь 2020 год приток ПИИ в нефинансовый сектор сократился на $27,5 млрд, а в чистом виде (за вычетом исходящих прямых вложений российских компаний за рубеж) — на $11,2 млрд, что объясняет половину сокращения счета капитала платежного баланса РФ в прошедшем году. Такая ситуация, вероятно, отчасти является следствием коронакризиса и может стать фактором давления на рубль в 2021 году.