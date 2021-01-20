Левые силы набирают «массу»

«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями. В союз войдут «Патриоты России» и «За правду» Захара Прилепина. Лидер эсеров Сергей Миронов заявил, что вел переговоры с другими политическими лидерами на протяжении двух лет и, наконец, нашел партнеров. Сам он надеется сохранить пост председателя новой партии. Она получит название «Справедливая Россия — за правду».

Объединение необходимо для усиления перед парламентскими выборами и борьбы с либеральными идеями, заявил Сергей Миронов: «Главное — изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам, и в этой связи мы должны идти, конечно, своей дорогой, своим путем. Левые идеи имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране.

И мы сегодня призываем к объединению всех левых сил.

Мы обращаемся и к КПРФ, и к ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге: давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране, давайте строить новое современное социалистическое общество».

В конце декабря источники “Ъ” в администрации президента сообщали о грядущем объединении. Переговоры шли тяжело: малые партии требовали проходные места для своих лидеров на парламентских выборах и хотели гарантий того, что их проекты не растворятся в «Справедливой России».

Зачем и кому понадобилось объединение? Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов уверен, что в первую очередь, это нужно Кремлю накануне выборов в Думу.

«Если скрещивать ежа с ужом, получается метр колючей проволоки. У всех троих поодиночке нет шансов без сильного влияния из Кремля. И с точки зрения Кремля вполне рационально минимизировать собственные усилия. Если надо реанимировать трех инвалидов, проще их собрать в одну кучку и нянькаться хотя бы с одним. Тогда и шанс на прохождение в Думу повышаются. Пройти в Думу, наверное, надо будет, потому что куда-то надо будет “канализировать” определенную часть электората. И они все в одной электоральной нише, которая совокупно составляет от 10 до 15%. Назвать их можно как угодно, например, “Партия Чебурашек”, и она точно также наберет, как и “Партия мишек Гамми”», — уверен Григорий Добромелов.

Изменится ли расклад сил в Госдуме после слияния и выборов? На этот вопрос ответил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Прежде всего, стоит отметить, что здесь, скорее всего, речь идет не о том, что “Справедливая Россия” искала кандидатов на слияние, а о том, что партии настойчиво предлагали кандидатов на слияние. Она сопротивлялась, сколько могла. Но поскольку ее “сделочные” позиции не очень сильные, пришлось уступить. Просто есть игроки в лице власти, кураторов выборов, администрации президента, которые имеют определенные обязательства как перед эсерами, так и перед другими партиями, тем же движением “За правду”. Они сейчас пытаются в одну плоскость свести все эти обязательства, чтобы проще было заявить об их выполнении.

Сейчас вопросом, чем новое левопатриотическое объединение будет отличаться, например, от КПРФ, задаются и кураторы выборов, потому что эсеры колеблются на грани.

Когда встанет вопрос, пускать их в Госдуму или не пускать, перераспределять их голоса в пользу “Единой России” или нет, тогда встанет вопрос, зачем, действительно, они нужны в Госдуме, если с тем электоратом, который они замыкают на себя, успешно работает КПРФ.

Может быть, тогда лучше пустить туда новых людей. От ответа на этот вопрос во многом будет зависеть будущее “Справедливой России”.

При этом на так называемом правом фланге, власть готова увидеть новых людей. То есть с одной стороны, по ее мнению, новые люди замкнут на себе умеренную часть электората, которая раньше не ходила на выборы. С другой стороны, эта управляемая, по мнению властей, партия, будет голосовать так, как ей скажут, как ведут себя нынешние думские партии, и поделится своим электоратом при подсчете в пользу “Единой России”, что тоже служит признаком лояльности и управляемости, то бишь системности».

Соглашение о слиянии партий может быть подписано до конца недели. Принципы объединения парламентарии обсудят на завтрашнем президиуме "Справедливой России"

Иван Корякин