Бизнес простился с «вмененкой»

Из 1,3 млн предпринимателей, плативших на конец 2020 года отмененный с 1 января единый налог на вмененный доход (ЕНВД), альтернативный налоговый режим выбрали уже 96,2%. Как сообщили “Ъ” в Федеральной налоговой службе, 57,5% из числа определившихся выбрали упрощенную систему налогообложения, 40% — патент, 2,5% — налог для самозанятых. У примерно 60 тыс. оставшихся «молчунов» до 1 февраля еще есть время сообщить налоговикам о переходе на «упрощенку» либо остаться на общей системе налогообложения, что может означать для них заметное увеличение налоговой нагрузки.

В Федеральной налоговой службе “Ъ” рассказали о выборе, который сделал малый бизнес в связи с отменой с 1 января 2021 года режима ЕНВД. Всего на конец 2020 года решение приняли 96,2% предпринимателей. Ранее в ходе Гайдаровского форума глава ФНС России Даниил Егоров сообщил, что из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, применявших ЕНВД на конец 2020 года, выбора не сделали 60 тыс.— и таким образом они пока остались на общей системе налогообложения.

В ФНС вчера пояснили, что из тех, кто в 2020 году применял исключительно ЕНВД и выбрал иной специальный налоговый режим, 57,5% перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН), 40% выбрали патентную систему налогообложения (ПСН). Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, то есть как самозанятые,— таких оказалось 2,5% из числа экс-плательщиков ЕНВД.

Отмененная с 2021 года «вмененка» просуществовала более 20 лет — режим был введен в 1998-м. По принятому еще в 2012 году закону к 2018-му «вмененку» должны были заменить другие налоговые режимы. На этом настаивал Минфин, считавший, что ЕНВД зачастую используется бизнесом для налоговой оптимизации и сокрытия реальных доходов.

Ведь этот налог уплачивается с вмененного предпринимателям фиксированного дохода, так что их реальные показатели значения не имеют — такой подход был выбран еще при становлении налоговой системы, когда обороты малых компаний еще было сложно контролировать. В кризис 2014–2015 годов в рамках поддержки бизнеса было принято решение сохранить льготный режим до 2021 года. «Коронакризис» вернул к жизни разговоры о привлекательности ЕНВД. В апреле 2020-го «большая четверка» бизнес-объединений просила продлить действие этого режима до 2024 года. Правительство посчитало такое продление ненужным. Выступая в июле 2020 года в Госдуме, Михаил Мишустин объяснил, почему ЕНВД вреден для бюджетной системы: в 2019 году 2,2 млн компаний, использующих другой режим — упрощенную систему налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд руб., а примерно столько же пользователей ЕНВД (тогда — около 2 млн) — всего 65 млрд. Общая налоговая нагрузка средней компании на ЕНВД — всего 0,8%, сказал тогда премьер (см. “Ъ” от 8 августа 2020 года).

Сейчас в ФНС напоминают, что ЕНВД применялся в сферах деятельности, где расчеты с покупателями были преимущественно наличными (розничная торговля, бытовые услуги, частный извоз), где сумму полученного фактического дохода ранее было невозможно эффективно проконтролировать. «Основная цель отмены ЕНВД заключалась не в сборе дополнительных доходов в бюджет, а в его экономической необоснованности. Онлайн-кассы сделали сектор розницы прозрачным, и выяснилось, что около половины плательщиков ЕНВД получали нерыночные конкурентные преимущества перед другими участниками рынка»,— сказали “Ъ” в ФНС.

Директор в практике по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Дмитрий Дегтярев отмечает, что с момента введения ЕНВД возможности налоговой службы по администрированию серьезно выросли, что позволяет администрировать налоги малого бизнеса на других спецрежимах. По его словам, ранее в ряде муниципальных образований были установлены очень низкие ставки ЕНВД — например, в 2019 году в Пермском крае в Красновишерском муниципальном районе фотоателье с одним сотрудником платило ЕНВД в размере всего 129 руб. в год.

В ФНС напоминают, что для комфортности перехода в прошлом году было сделано множество нововведений. Патентная система теперь максимально приближена к ЕНВД. В частности, на патенте так же можно уменьшать сумму налога на страховые взносы, с 60 до 80 расширен перечень «патентных» видов деятельности, увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 кв. м до 150 кв. м. Кроме того, регионы получили право вводить на своей территории патентную систему в отношении любых видов деятельности и устанавливать в отношении таких видов деятельности любые физические показатели для расчета налога. Кроме того, принят переходный режим для плательщиков УСН, если они превысили ограничения по объему доходов или количеству работников. То есть упрощенку теперь можно применять с доходами до 200 млн руб. и количеством сотрудников до 130 человек (ранее — 150 млн руб. и 100 работников). При этом ставка налога будет увеличена с 6% до 8% или с 15% до 20% в зависимости от выбранного объекта налогообложения.

Согласно письму ФНС от 14 января, у «молчунов», не определившихся с новым режимом, есть еще время сделать это до 1 февраля — в противном случае им придется перейти на общую систему налогообложения, на которой, по мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, «малому бизнесу очень сложно существовать». По его словам, вторая опасность перехода в том, что в отличие от ЕНВД на патенте нет ограничений по предельной доходности: «Регионы могут резко увеличить предельную доходность, как, например, было в Ставропольском крае — более чем в два раза, и это риски скачка патентного платежа».

Татьяна Гришина, Вадим Вислогузов