«Волгоградэнергосбыт» наткнулся на пени

Проблемный гарантирующий поставщик электроэнергии «Волгоградэнергосбыт», входивший в холдинг «Энергострим», может покинуть оптовый рынок электроэнергии. В 2020 году компания не выполнила обещания погасить долги, сославшись на пандемию. Задолженность «Волгоградэнергосбыта» перед генераторами превышает 6 млрд руб., еще более 4 млрд руб. нужно вернуть «Россетям». Однако уход компании с рынка сделает возврат долга еще менее вероятным.

Гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии «Волгоградэнергосбыт» может лишиться статуса участника оптового энергорынка. Вопрос будет рассмотрен набсоветом «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 26 января, следует из проекта протокола заседания (есть у “Ъ”). В повестке также стоит вопрос о прекращении действия особенностей расчета неустойки для компании. Причина — частичное неисполнение ГП графика погашения задолженности перед генкомпаниями в 2020 году, пояснили “Ъ” в «Совете рынка». Объем общей задолженности компании на 1 января, говорят в «Волгоградэнергосбыте»,— 13 млрд руб. Долг перед генераторами — 6,4 млрд руб.

«Волгоградэнергосбыт» ранее входил в холдинг «Энергострим» Андрея и Валерия Шандаловых и Юрия Желябовского. В 2013 году почти все сбыты холдинга лишились статуса ГП из-за долгов, но «Волгоградэнергосбыту» удалось удержаться, поскольку задолженность образовалась по объективным причинам из-за неплатежей предприятия-банкрота «Химпром» (долг оценивается в 4 млрд руб.). Сейчас конечные бенефициары «Волгоградэнергосбыта» неизвестны.

«Волгоградэнергосбыт» регулярно договаривается с рынком о реструктуризации долгов, последнее соглашение было заключено летом (см. “Ъ” от 28 июля 2020 года). Все долги перед поставщиками должны быть закрыты до 2027 года, перед сетевыми компаниями — до 2024 года.

Перед генкомпаниями текущие платежи выполнены на 100%, но погашение задолженности исполнено частично, рассказал “Ъ” гендиректор «Волгоградэнергосбыта» Дмитрий Кауль: «Мы направили предложение о включении образовавшейся недоплаты по графику за 2020 год в погашение четвертого квартала 2021 года». Идеи компании также планируется рассмотреть на набсовете. Соглашение о реструктуризации с сетевыми компаниями, говорит господин Кауль, как в части текущих платежей, так и в части погашения просроченной задолженности выполнено полностью. По его словам, долг перед «Россетями» — 4,3 млрд руб. В «Россетях» “Ъ” подтвердили, что сбыт выполняет обязательства.

По версии «Волгоградэнергосбыта», выполнить соглашение с генераторами не удалось из-за пандемии: произошел всплеск неплатежей, но организация не могла повлиять на клиентов из-за запрета на взыскание штрафов и отключение неплательщиков в 2020 году. По итогам года долги населения составили 433 млн руб., рассказывает Дмитрий Кауль.

В случае лишения компании статуса ГП будет устроен «голландский аукцион», когда покупателю предлагают погасить 100% долга предыдущего поставщика, потом 80% и так далее до 20%. Средства направляются на погашение долгов.

За девять месяцев 2020 года дебиторская задолженность компании снизилась на 1 млрд руб., при этом она сократила кредиторскую задолженность на 1,8 млрд руб., заработав 1,65 млрд валовой и 380 млн руб. чистой прибыли, говорит Владимир Скляр из «ВТБ Капитала»: «Фактически компания направляла на снижение кредиторской задолженности все свои финансовые ресурсы, и несоблюдение графика может объясняться или сверхамбициозностью графика погашения, или объективными причинами — например, мораторием на начисление пеней и штрафов». Лишение статуса, полагает он, может казаться разумной мерой, однако вряд ли вернет рынку всю задолженность.

Полина Смертина