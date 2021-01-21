Nordgold может вернуться на биржу

Nordgold семьи Алексея Мордашова планирует летом провести IPO в Лондоне, сообщает WSJ. В самой компании утверждают, что рассматривают размещение среди прочих вариантов развития. Если IPO произойдет, оно станет вторым в истории компании, которая в 2017 году ушла с Лондонской биржи из-за слишком низкой рыночной оценки. С тех пор добыча Nordgold преодолела планку в 1 млн унций в год, основные активы вышли на проектную мощность, а цены на золото поднялись до рекордного уровня в истории.

Российская золотодобывающая Nordgold семьи Алексея Мордашова планирует провести листинг в Лондоне летом, сообщила 20 января The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным WSJ, компания может разместить более 25% акций исходя из оценки всего бизнеса в $5 млрд. Представитель Nordgold уточнил “Ъ”, что рассматриваются «различные стратегические опции», которые могут включать IPO на Лондонской фондовой бирже. По данным WSJ, Nordgold уже наняла банки для проведения IPO.

Nordgold владеет десятью действующими рудниками в России, Буркина-Фасо, Гвинее и Казахстане. Ряд проектов находятся в стадии развития.

По итогам 2020 года компания отчиталась о рекордном для себя объеме производства золота в размере 1,05 млн унций.

Флагманским активом является рудник Гросс, где было произведено 278 тыс. унций. В прошлом году компания собиралась вложить в него $58 млн для увеличения мощности добычи и переработки руды на 24%.

Алексей Мордашов в 2019 году поделился долями в Nordgold и туроператоре TUI с сыновьями Кириллом и Никитой (им на паритетной основе перешли 65% Nordgold). Бизнесмен объяснял это намерением обеспечить преемственность, ввести их в курс дел и дать им опыт в сфере управления портфелем активов. При этом 20 января ФАС удовлетворила ходатайство Кирилла об увеличении доли в компании «КН-Холдинг», которой принадлежит пакет сыновей в Nordgold, с 50% до 100%. Владельцем другой доли был Никита Мордашов. Ранее Forbes писал со ссылкой на свои источники, что Никиту Мордашова летом отчислили из Высшей школы экономики, и он ушел служить в армию.

Nordgold уже размещалась в Лондоне в 2012 году, но в 2017 году было решено прекратить листинг: по мнению компании, ее рыночная капитализация не отражала справедливой стоимости, а причиной недооценки были низкие объемы торгов и общий дефицит ликвидности GDR. С тех пор топ-менеджмент неоднократно заявлял, что не исключает возможности IPO.

Собеседники “Ъ” считают нынешнее решение ожидаемым, напоминая, что компании требовалось время на раскачку активов.

С тех пор заработал рудник Гросс, на проектную мощность вышел рудник Bouly в Буркина-Фасо. Кроме того, Nordgold преодолела планку в 1 млн унций добычи. При этом цены на золото бурно растут — в августе 2020 года они достигли исторического рекорда в $2 тыс. за унцию, а средняя цена за год выросла на 27%, до $1770 за унцию.

Если Nordgold станет публичной, то это будет уже вторым случаем среди российских компаний за последний год. В мае 2020 года было объявлено о сделке «Амур Золота», подконтрольного группе «Альянс» Мусы Бажаева, со шведской Kopy Goldfields. Стороны договорились об обратном поглощении российского золотодобытчика почти за $120 млн. В результате акционеры «Амур Золота» получили 88% объединенной компании, чьи акции обращаются на площадке Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.

По словам Максима Худалова из АКРА, международные золотодобывающие компании по показателю EV/EBITDA торгуются на уровне 10х. При EBITDA на уровне $1 млрд Nordgold корректнее было бы оценивать в $2,5–3,5 млрд, а не $5 млрд. В то же время избыточная ликвидность на рынках и потенциальный исход инвесторов из промышленных активов во второй половине 2022 года может способствовать росту цен на золото выше $2 тыс., что позволит компании рассчитывать на более высокую оценку. Аналитик отмечает, что с учетом расположения активов Nordgold получает дополнительные преимущества от девальвации валют в регионе присутствия.

Евгений Зайнуллин